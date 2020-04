Goese juffen trekken de wijk in om alle kinderen en ouders een tas vol gezondheid te geven

Samen met de andere juffen van basisschool 't Noorderlicht in de Goese Polder trok Hannie Scheers de wijk in om bij alle 156 leerlingen en hun ouders een tasje met fruit en een fles appelsap af te leveren. ,,Om hen een hart onder de riem te steken’’, legde schooldirecteur Kirsa de Jonge uit. ,,We hadden ook al een kaart gemaakt voor de leerlingen, maar wilden iets meer doen. We hebben gedacht aan een bosje bloemen of een oranje tompouce, maar toen kwam iemand op het idee voor een gezond pakketje. We zijn tenslotte een gezonde school.’’