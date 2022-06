Goese jongeren rekenen af met hun negatieve gedachten: ‘Alles in mijn leven is stressvol’

Dook heeft zijn bierglas helemaal volgeschreven. ‘Scheikunde', staat er, ‘Fortnite’ en ‘Geen bier in de koelkast'. Het een is iets serieuzer bedoelt dan het andere, maar dat neemt niet weg dat de 15-jarige vwo-leerling van het Goese Lyceum best diep zat de afgelopen corona-jaren. ,,Als je de hele tijd met je familie thuis bent, kun je veel frustratie opbouwen. Het is moeilijk om geconcentreerd te blijven. Soms zegt een leraar: dit hebben we vorig jaar ook behandeld. Daar weet ik dan niets meer van.”

Dat er Fortnite op zijn glas staat, is zeker geen grap. ,,Als je veel gamet, voelt niks meer echt. Alsof je zelf een personage in een game bent geworden. Ik werd somber en sloeg lessen over. Ik had er geen zin meer in. Daardoor bouwde ik een grote achterstand op. Dat terwijl ik, toen corona net was begonnen, dacht dat ik het wel lekker zou vinden om thuis te zitten.” Dook had geluk, hij kon zijn frustraties bij zijn ouders uiten. ,,Een vriend van me moest echt serieus met een psycholoog gaan praten.”

Groter dan ze zijn

Havoleerling Suze (15) uit Goes schrijft 'stress’ op haar bierfluitje. ,,Alles in mijn leven is stressvol. Altijd laat, waar ik stress van krijg en waar vervolgens mijn moeder boos van wordt.” Ze schrijft ook ‘In mijn hoofd’ op haar glas. ,,In mijn hoofd maak ik dingen veel groter dan ze zijn. En alles blijft ook in mijn hoofd zitten, want ik wil anderen er niet mee opzadelen. Ja, heel soms, dan zit ik de hele avond bij mijn moeder te janken.”

Suze staat hier op de juiste plek. Frustraties en negatieve gedachten eruit gooien zijn precies de activiteiten waar het Young Impact vanmiddag om te doen is. De landelijke organisatie stimuleert jongeren in heel het land via lesprogramma's en dit soort acties om aandacht te vragen voor thema's als klimaat, diversiteit, gelijke kansen en gezondheid . ,,Wij activeren jongeren om de wereld beter te maken", licht projectcoördinator Danni Karelse toe. ,,Deze jongeren zijn nagegaan wat ze belangrijk vinden en kwamen zo op mentale gezondheid. Daar bedachten ze zelf deze challenge bij.”

Ruziënde ouders

Naast Karelse staan inmiddels Lazia (17) en Nidae (16), twee van de vier initiatiefnemers van de challenge. ,,We vinden dit een belangrijk onderwerp en we vinden ook dat volwassenen er te weinig aandacht voor hebben", zegt Lazia. ,,Daarom dachten we: dan gaan we zelf wat doen.” Met name de afgelopen coronatijd voelde Lazia zich af en toe eenzaam, maar sommige vriendinnen met een ‘lastige thuissituatie’ hadden grotere problemen vertelt ze. ,,Als je 24/7 tussen je ruziënde ouders zit, word je daar niet heel vrolijk van.” Nidae miste het ‘echte contact’ de afgelopen jaren. ,,FaceTimen is echt heel wat anders dan elkaar echt zien.”

Mentale problemen moet je proberen te bespreken en te uiten, legt Karelse uit. ,,Als je dat doet, wordt het allemaal wat lichter. Dat maakt het leven wat makkelijker. Ik hoop dat deze jongeren dat meenemen.”

De leerlingen van het Goese Lyceum slaan inmiddels groepsgewijs met negatieve gedachten en frustraties volgeschreven houten tafeltjes aan stukken. Daar paste meer op dan op die bierfluitjes, dus Suze heeft er met een stift ook nog ‘papieren rietjes’, ‘school’ en ‘ongesteld zijn’ aan toegevoegd. Het kapot gooien van de glazen is even daarvoor door Karelse gestaakt omdat de rondvliegende scherven een te grote bende in het park veroorzaken. Gelukkig had Dook zijn glas toen al met veel enthousiasme kapot gegooid.

