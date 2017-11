Goese ganzen worden gevangen en verhuisd

De Kruiningse kerkrel in 90 seconden

17 november Aanstaande zondag wordt de ruzie binnen de Gereformeerde Gemeente in Kruiningen echt zichtbaar. Naast de dienst in de kerk aan de Hansweertseweg is er dan een dienst onder leiding van de afgescheiden dominee Gerrit Bredeweg in het dorpshuis. Hoe is het na maanden van ruzie zo ver gekomen? We leggen het in 90 seconden uit.