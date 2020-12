Goese DJ draait 24 uur non-stop voor Kika: ‘Ik mis het draaien en entertainen’

GOES - Hij kan al negen maanden niet meer draaien. ,,Maar dat ga ik nu in één keer helemaal inhalen”, grapt Willem Jansen - alias Party DJ W - uit Goes.

Hij doelt op de grote uitdaging die hem later deze maand te wachten staat. Op zaterdag 19 en zondag 20 december gaat hij 24 uur achter elkaar non-stop muziek draaien. Het doel: zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika, de stichting die fondsen werft voor wetenschappelijk onderzoek naar kinderkanker. ,,Ik ga een feestje bij de mensen in huis brengen, zodat we het jaar toch nog een beetje positief afsluiten.”

Spanje en Portugal

Willem Jansen (35) is normaal gesproken fulltime DJ. Als ‘Party DJ W’ verdient hij zijn geld op feestjes, festivals en andere evenementen. ,,Ik had echt het idee dat mijn leven ‘on hold’ kwam te staan toen dat ineens niet meer mocht”, vertelt de Goesenaar. ,,Je kunt plots niet meer doen wat je graag doet. Als dat je eigen besluit is, leef je daar naartoe. Maar dit voelde heel onlogisch. Er lagen ook prachtige dingen in het verschiet: een groot jaren 90-feest in Rotterdam, Dutch Valley, draaien in Spanje en Portugal... te veel om op te noemen. Maar ineens ging het allemaal niet meer door.’’

Willem is niet bij de pakken gaan neerzitten. Na eerst bij een hoveniersbedrijf te hebben gewerkt, is hij nu neergestreken in de modewinkel van zijn zus in Krabbendijke. Daar heeft hij zich ontfermt over de reclame-uitingen, de sociale media en het ontwikkelen van een webshop. ,,Hartstikke leuk werk, waar ik mijn creativiteit goed in kwijt kan.” Het is wel een heel ander leven, want normaal gesproken is de inwoner van Goes vooral in de late uurtjes actief. Hoewel hij hoopt snel weer zijn oude stiel te kunnen oppakken, wil hij straks zijn huidige werk ook behouden. ,,Het kan er prima naast”, zegt hij. ,,En je moet toch ook aan de toekomst denken. Ik wil me niet nog een keer aan dezelfde steen stoten en zonder werk komen te zitten.”

Draaien en entertainen

De DJ - die in 2017 en 2018 werd uitgeroepen tot beste party-DJ van Nederland - mist het draaien en het entertainen van mensen enorm. Af en toe doet hij nog een live-stream van een uurtje, maar hij wilde iets groters. Het moest echt een uitdaging zijn. Zo ontstond het idee om 24 uur non-stop te gaan draaien voor het goede doel. Op 19 december om 18.00 uur duikt Willem in Gemert de studio van een kennis in, om er pas een etmaal later weer uit te komen. Dat alles is te zien en te horen op het kanaal van Party-TV. Hij is niet bang dat hij het niet gaat redden. ,,We gaan gewoon knallen. Weet je, ik krijg juist energie van het draaien.”

De Goesenaar hoopt op veel interactie met de kijkers en luisteraars tijdens de marathon. Mensen kunnen straks met hem bellen en ook prijzen winnen. Veel bedrijven en organisaties hebben al prijzen geschonken. Zo kan Willem onder meer kappersbonnen en kaartjes voor Hrieps en City of Dance weggeven. ,,En zelfs een gratis paaldansles”, zegt hij lachend. Meer prijzen zijn nog welkom. Mensen kunnen tijdens de marathon een donatie doen voor Kika. Het doel is minimaal 5000 euro ophalen. ,,Maar het liefst veel meer natuurlijk!”

Willem Jansen. © Johan van der Heijden