Goese dierenarts wint RTL-programma Dokter Pol maar gaat niet in Amerika werken

Zeeuwse zomerverha­len: Het trapje met zicht op de Zeeland­brug

9:20 GOES - Even helemaal niets. Niet de hectiek van het werk. Of het gezin. Alleen het ruisen van de golven. En het suizen van de wind. De rust trekt de jeugdvriendinnen Anja van Keulen (58) en José Kosten (58) uit Kapelle naar de dijk bij Katseveer. ,,Dit trapje met uitzicht op de Zeelandbrug is ons vaste plekje.“