Goese dansdocente geeft les in haar eigen achtertuin: ‘Ik voel het enthousiasme weer’

In de kou en de sneeuw, wel onder een zeil overigens, stonden leerlingen zaterdagochtend enthousiast te dansen in de achtertuin van hun docente aan de Kamperfoeliestraat in Goes. Na weken van online les krijgen, vonden ze het geweldig om weer eens oog in oog te staan met hun danslerares en medeleerlingen. Voor Shirley zelf was de dag extra feestelijk, want ze was ook nog eens jarig. Ze werd 50. De danslessen in haar eigen tuin bevallen uitstekend. ,,Hier gaan we zeker mee door, zolang we in de studio niet mogen dansen.’’