Goese Coffeeshop wil straathandel Roosendaal oplossen met nieuwe shop

GOES - Coffeeshop High Life uit Goes doet een nieuwe poging om in Roosendaal een soortgelijke shop te mogen openen. Een eerder verzoek werd door die gemeente afgewezen, maar met de verkiezingen in aantocht ziet manager Tolga Sen nieuwe kansen.

In Roosendaal zitten, net als in buurgemeente Bergen op Zoom, sinds een aantal jaar helemaal geen coffeeshops meer. Volgens Sen is uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) weer eens gebleken dat dit de straathandel in de hand werkt. ,,Roosendaal scoort op dat gebied het slechtst van allemaal.''

High Life heeft een brief naar alle raadsleden in de Brabantse gemeente gestuurd in de hoop dat ze hun mening over het zogeheten nul-beleid op het gebied van coffeeshops willen herzien. ,,We hebben ze stof tot nadenken gegeven. Hopelijk nemen ze er iets over op in hun verkiezingsprogramma. Dit is voor ons hét moment om actie te ondernemen.''

Sen stelt dat een goede coffeeshop altijd beter is dan straathandel. De lijst van voordelen is volgens hem haast oneindig. ,,Wij controleren op leeftijd, hebben gecertificeerd personeel, leveren kwaliteit, betalen belasting, bieden werkgelegenheid en werken samen met de gemeente en instanties als Indigo en het SMWO.''

De manager van High Life wijst verder op het feit dat 27 procent van de klanten in zijn shop cannabis koopt voor medicinaal gebruik. Hij stelt dat het fijn is dat deze mensen zich niet hoeven te wenden tot een dealer op straat. ,,Wij zijn zeker niet de enige oplossing om de problematiek van de straathandel het hoofd te bieden'', zegt Sen. ,,Maar wij kunnen zeker een grote bijdrage leveren.''

Eerder kreeg High Life ook nul op het rekest in Schouwen-Duiveland. Daar was de komst van een coffeeshop in voormalig restaurant De Zeelandbrug voorzien. De gemeente gaf echter geen vergunning af. In het genoemde pand opent eigenaar Raymond Warrens van High Life nu een vestiging van fastfoodketen Wendy's. Daarmee zit hij ook al jaren in de Goese binnenstad.