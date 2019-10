Goese club boos over hoge boete: ‘De gemeente beseft niet wat dit met mensen doet’

Disco in de Grote Kerk in Goes

14:55 GOES - ‘Ah, ha, ha, ha, stayin’ alive, stayin’ alive...’ Wie bij het lezen van deze woorden meteen begint te zingen en misschien zelfs swingen, moet vrijdagavond in de Grote Kerk in Goes zijn. Daar vindt dan de eerste editie van het nieuwe discofeest ‘Friday Night Fever’ plaats.