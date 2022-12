Goese boekhouder werd een verzetsheld: ‘Maar er is in deze stad nog geen stoeptegel naar hem vernoemd’

Het was november 1941. Wethouder Anthonie de Roo moest in Goes een toespraak houden bij het aantreden van NSB-burgemeester Lenshoek. Hij deed dat zichtbaar en hoorbaar met weinig plezier. De Roo, een liberaal, zei dat de nieuwe burgemeester niet welkom was in Goes, omdat de bevolking weinig op had met het nationaal-socialisme. Dat viel vanzelfsprekend niet bij iedereen in goede aarde. NSB-krant De Zeeuwsche Stroom, die in de volksmond Het Modderstroompje werd genoemd, noemde De Roo een verrader. Ruim een maand later werd hij door de Duitsers uit zijn functie als wethouder gezet. Kort na de oorlog betitelde dagblad De Stem de kritische woorden van De Roo tijdens de installatie van Lenshoek als ‘een daad van grooten moed’.