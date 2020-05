Goese binnenstad verbroedert door corona: ‘Alle ondernemers zijn nu onze helden’

GOES - Beetje bij beetje wordt het weer drukker in de binnenstad van Goes. Na ruim twee maanden van corona zijn de ondernemers er ook wel aan toe. Allemaal hebben ze de rustige periode op hun eigen manier doorstaan. Horeca-ondernemers Paul en Anoek Mijnarends verruilden de potten en pannen zelfs voor de schoffel en de hark. ,,Dat was wel even wennen.’’

Roland Goovers van ondernemersplatform Zo Goes, bedoeld om de middenstand goed voor het voetlicht te brengen, zegt dat de ondernemers in de binnenstad zich de afgelopen weken van hun beste kant hebben laten zien. De voorgaande twee jaar koos Zo Goes steeds een Goese winkel- en horecaheld, maar dit jaar is die verkiezing terzijde geschoven. ,,Alle ondernemers zijn nu onze helden.’’

Goovers maakte samen met Charlotte Thissen (ook van Zo Goes) de afgelopen tijd regelmatig een rondje door de stad om met ondernemers te praten. Ze bespeurden een hoge mate van saamhorigheid. ,,Ons ondernemersplatform heeft er de laatste weken heel wat deelnemers bijgekregen’’, zegt Goovers. ,,Het gezamenlijk optrekken is toegenomen. Ik kreeg de afgelopen tijd soms zelfs een dorps gevoel. Ondernemers stonden buiten met elkaar te kletsen onder het genot van een kop koffie. Iets waar normaal gesproken nauwelijks tijd voor is.’’

Het roer drastisch om

Ondanks de saamhorigheid heeft elke ondernemer de zware coronaweken op zijn of haar eigen manier doorstaan. De een bedacht een leuke actie, een ander verbouwde de zaak en weer iemand anders ging producten aan huis bezorgen. Paul en Anoek Mijnarends, de uitbaters van eet- en drinkgelegenheid De Steenen Brug aan de Keizersdijk, gooiden het roer wel heel drastisch om.

,,Toen duidelijk werd dat de horeca moest sluiten, zaten we een beetje in zak en as’’, vertelt Paul. ,,Een vriend van ons, die bij een uitzendbureau werkt, vroeg waarom we niet tijdelijk ander werk gingen doen. ‘Nou, kom maar met iets’, heb ik toen gezegd. De maandag erop konden we beginnen bij de plantsoenendienst.’’ Paul werkt inmiddels op een baggerschip, zijn vrouw zit in de schoonmaak, nadat ze ook nog even heeft gesjouwd in de bouw. ,,Het is pure noodzaak’’, zegt Paul. ,,We moeten het hoofd boven water houden. De rekeningen blijven gewoon komen, hoor.’’

Tussen het andere werk door hield het horeca-echtpaar de zaak op donderdag, vrijdag en zaterdag ook nog open voor afhaal, iets waar ze mee willen doorgaan. De aandacht wordt nu ook weer langzaam gericht op de heropening in juni. ,,We hebben bij de gemeente een aanvraag ingediend voor een groter terras’’ zegt Paul. ,,Voor binnen hebben we schermen van plexiglas besteld. Normaal gesproken hebben we 46 zitplaatsen, straks nog 30.’’

Juist nu investeren

Even verderop hebben de uitbaters van sportwinkel Intersport de coronaperiode aangegrepen om de winkel ingrijpend te verbouwen. ,,Het is een compleet nieuwe winkel geworden die veel meer beleving biedt’’, zegt Sjoerd Barends. Er zijn ook wat leuke nieuwigheden. Zo kan een 3D-voetafdruk worden gemaakt om klanten de best mogelijke sportschoenen te kunnen aanmeten. Het assortiment is veranderd. Voetbal, tennis, running, fitness en casual zijn nu de hoofditems. ,,Dat betekent dat we op die gebieden een breder aanbod en meer expertise hebben’’, zegt Barends. Hij heeft geen moment overwogen de investering af te blazen vanwege corona. ,,Juist nu moet je niet bij de pakken neerzitten, maar vernieuwen om je klanten te behouden.’’

Nu het weer drukker gaat worden, is het de vraag hoe de binnenstad al die bezoekers op een veilige manier gaat ‘verwerken’. De gemeente denkt daarover na, zo laat een woordvoerster weten. Daarbij wordt de nadruk gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van ondernemers en bezoekers. Waar nodig zal de gemeente hen faciliteren. Fysieke maatregelen als looproutes in de winkelstraten worden nu nog niet genomen.