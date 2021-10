Goese actie voor de speelgoedbank werd een traditie: ‘Gaan we ooit nog over die 23 volle fruitkisten heen?’

GOES - Acht kisten. Misschien iets meer. Daar waren ze vorig jaar dik tevreden mee geweest. Maar aan het eind van de dag stonden op het terrein van boerderijwinkel Buijsrogge in Goes 23 grote fruitkisten vol speelgoed. ,,Het is de vraag of we daar ooit nog overheen gaan.’’