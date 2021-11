Goes-Zuid heeft last van ratten: ‘De deur heeft de hele zomer niet opengestaan’

GOES - Een rat in de tuin of zelfs binnen in je huis. Het is de nachtmerrie van veel mensen. In Goes-Zuid hebben mensen momenteel veel last van de ongewenste diertjes. ,,Laten we stoppen met het rondslingeren van afval’', zegt bewoonster Flora Bluemink. Een oproep die de wijkvereniging van harte ondersteunt.