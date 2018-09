Goes ziet tekort op de jeugdzorg steeds verder dalen

Daarmee is het tekort voor het tweede achtereenvolgende jaar flink teruggebracht. In 2016 bedroeg het nog 2,1 miljoen euro, vorig jaar 1,3 miljoen. Dat de gemeente steeds minder geld bij hoeft te leggen bij het bedrag dat ze van het Rijk krijgt, komt volgens wethouder Derk Alssema door allerlei maatregelen.

Zo is een proef met het plaatsen van een medewerker van het Centrum voor Jeugs en Gezin (CJG) bij de huisartsen nu al heel succesvol. Deze persoon voert een aantal gesprekken met ouders en kinderen. Daarna wordt beoordeeld of een doorverwijzing naar de dure GGZ nog nodig is. ,,In zestig procent van de gevallen is dat niet het geval'', aldus de wethouder.