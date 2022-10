Goes zet stevig in op de bestrijding van armoede

Dat komt niet helemaal uit de lucht vallen, want in de Goese politiek is er na de gemeenteraadsverkiezingen van maart nogal wat veranderd. VVD en CDA zitten niet meer in het college van burgemeester en wethouders. PvdA/GL, Partij voor Goes (voortgekomen uit de PvdA) en Nieuw Goes vormen nu samen met SGP/CU de coalitie. Bij de presentatie van het coalitieakkoord was al duidelijk dat stevig werd ingezet op de sociale agenda.