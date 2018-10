Goes wil toename aantal verwarde mensen halt toeroepen

In 2016 registreerde de politie in Goes nog 316 meldingen over mensen die verschillende vormen van verward gedrag vertoonden. Een jaar later waren dat er al 444. Dat is een stijging van meer dan 40 procent.

Volgens de gemeente is het niet vreemd dat Goesenaren vaker te maken krijgen met mede-inwoners die zich vreemd gedragen. Met Emergis heeft de gemeente immers een grote GGZ-instelling binnen de grenzen. Bovendien moeten steeds meer mensen (langer) thuis blijven wonen door de vermindering van het aantal bedden in dit soort instellingen. 'De afbouw van het aantal bedden heeft al plaatsgevonden vóór er goede alternatieven waren’, staat in een gemeentelijke notitie.

Dagbesteding

De gemeente heeft nu een lokaal actieplan opgesteld om mensen die verward gedrag vertonen beter te kunnen helpen en op die manier eventuele overlast te verminderen. ,,Eén van de speerpunten is het bieden van meer vormen van dagbesteding voor deze mensen’’, zegt wethouder André van der Reest.

Ook is er volgens de gemeente behoefte aan meer zogeheten sociale ondernemingen waar mensen met geestelijke problemen terecht kunnen. Met onder meer de Ruilwinkel, kringloopwinkel Nobel en het Wijkbedrijf Goes-Zuid heeft Goes al een aantal van dit soort ondernemingen in huis.

Ook de zogeheten crisiskaart moet in de toekomst vaker worden ingezet. Dat is een soort gepersonaliseerd pasje waarop staat wat omstanders en hulpverleners kunnen doen of wie ze kunnen bellen wanneer ze iemand treffen die in psychische nood verkeert. De gemeente wil verder inzetten op het vroeg signaleren van problemen bij mensen. Daarin kunnen onder meer huisartsen of wijkwerkers een rol spelen. Maar ook inwoners moeten beter worden geïnformeerd over wat ze kunnen doen als ze iemand zien afglijden.