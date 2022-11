Goes wil alles in het werk stellen om dorpshuizen en wijkcentra van de ondergang te redden

Een maatregel waarmee de gemeente op korte termijn al wil helpen, is het vroegtijdig uitbetalen van de jaarsubsidie voor 2023. ,,Die wordt normaal gesproken wat later in het jaar pas uitbetaald, maar nu willen we dat uiterlijk in januari doen’’, zei Van der Reest donderdag tijdens de raadsvergadering. ,,Op die manier denken we de dorpshuizen en wijkcentra de winter door te kunnen helpen.’’ Ook bekijkt de gemeente of er aanvullende subsidies kunnen worden verstrekt. Er word gewerkt aan een regeling die nodig is om deze op een rechtmatige manier te kunnen uitbetalen. Er zijn al aanvullende subsidies aangevraagd bij de gemeente.