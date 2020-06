Goes wijst ook Duitse bezoekers van de binnenstad op de regels: ‘houd afstand!’

Een sigaret opsteken is taboe in de Holland­sche Hoeve in Goes: ‘Maar we sturen er geen boa's op af’

7:36 GOES - Een sigaret opsteken is vanaf donderdag taboe in een deel van recreatiegebied De Hollandsche Hoeve in Goes. De speeltuin, midgetgolfbaan, een deel van het terras en de ruimte rondom het Ambachtscentrum worden rookvrije zones. Maar wat houdt dat precies in? We vragen het aan wethouder André van der Reest.