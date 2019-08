Goes wijst bezoekers van fastfoodrestaurants op hun fatsoen in strijd tegen zwerfafval: ‘Lekkere burger ben jij!’

Sinds de opening van de McDonald’s waren er al volop klachten over zwerfafval. In de wijde omgeving, van ‘s-Gravenpolder tot aan Wemeldinge, werd er rommel langs de weg gevonden. ,,We willen natuurlijk geen zwerfafval en op deze manier maken we dat op een ludieke manier kenbaar”, laat een woordvoerder van de gemeente Goes weten. ,,Met een knipoog, maar de boodschap is wel gelijk duidelijk. We gaan het ook nog verder communiceren in Goes. En ook op de sociale media."