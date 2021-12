Goes weert blokkendozen van nieuw bedrijventerrein: 'We willen geen Roosendaal 2.0 worden’

Daarmee doelt hij op de grote distributiecentra die zijn neergestreken in de West-Brabantse stad, maar ook andere plaatsen in die provincie. Zulke ‘blokkendozen’ passen volgens de wethouder niet bij Goes. ,,Dat hebben we vastgesteld in het beeldkwaliteitsplan. We willen een fraai bedrijventerrein met waterpartijen en veel groen.’’ De gemeente lijkt de distributiereuzen ook best te kunnen missen, want op een lijst van geïnteresseerde ondernemers voor het nieuwe bedrijventerrein staan volgens De Goffau al meer dan honderd namen.