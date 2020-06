Goes vindt rotondes bij spoortunnel levensgevaarlijk: ‘Je hebt drie keer kans doodgereden te worden’

En dan is het nog geen september. Kantoren zijn nog dicht, want veel mensen werken nog vanuit huis. Kinderen zijn klaar met school, want het is woensdagmiddag. Kortom, het is betrekkelijk rustig in Goes. Toch leidt het ook nu geregeld tot irritaties. Zowel onder fietsers als onder automobilisten. Wie vanuit Goes-Zuid richting het stadskantoor fietst, maakt de schrikmomenten vanzelf mee.