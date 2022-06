Goes vindt nieuwe plekken voor Oekraïners, opvang in Marnixflat komt binnenkort ten einde

In een wooncomplex tussen de Pyntorenstraat en de Bocht van Guinea - in de binnenstad - kunnen over een paar maanden vijftig mensen uit Oekraïne worden opgevangen. In een complex aan de Zonnebloemstraat 45/47 gaat het om dertig mensen. In beide complexen hebben in het verleden arbeidsmigranten gewoond. Om ze geschikt te maken voor de nieuwe bewoners, moet er nog wel worden verbouwd. ,,Dat moet vóór 1 september gebeuren’’, zegt burgemeester Margo Mulder. ,,Want op die datum valt de Marnixflat weg als opvanglocatie.’’ In dit complex met seniorenappartementen verblijven sinds maart vluchtelingen uit Oekraïne, maar van begin af aan was duidelijk dat dit slechts tijdelijk zou zijn. Eigenaar Cedrah gaat het gebouw slopen. Er komen nieuwe appartementen.