Goes tast in de buidel voor Podium 't Beest en het tegengaan van zwerfafval

Familiele­den van van verongeluk­te fietsers in Goes: ons leven heeft glans verloren

15 juni MIDDELBURG - Met een grote foto onder zijn arm komt Bas Wolferts de rechtbank in Middelburg binnen. Het verliefde stel op de foto is zijn 33-jarige schoonzus Alice Dessi uit Goes en haar 30-jarige Macedonische vriend Miki Trpkovski. Ze zaten in de nacht van 28 oktober 2018 samen op een fiets toen ze bij het oversteken van de Van de Spiegelstraat in Goes werden aangereden door een auto. Ze overleefden de klap niet.