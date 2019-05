Goes schreef dit jaar al 30 boetes uit voor dumpen van afval

Nieuw Goes stelt vragen over geluids­scher­men langs spoor

12:40 GOES - Het feit dat aanwonenden van het spoor in Goes vinden dat de vorig jaar geplaatste geluidsschermen weinig helpen, is voor de Nieuw Goes aanleiding om vragen te stellen aan burgemeester en wethouders. De raadsfractie wil onder meer weten of het college bekend is met de klachten.