Goes probeert lastenverzwaring voor inwoners te beperken: toch een stijging van 9,4 procent

Burgemeester en wethouders van Goes zeggen er alles aan te hebben gedaan om de stijging van de lokale lasten zo laag mogelijk te houden, maar ‘cadeautjes’ zoals in Noord-Beveland, waar de lasten in 2023 totaal niet stijgen, kan Goes volgens het gemeentebestuur niet uitdelen. ,,Maar we halen echt elk druppeltje uit de begroting dat er maar uit te halen is om de inwoners te compenseren’’, zegt wethouder Stan Meulblok (financiën). ,,Want we weten dat de koopkracht van mensen gigantisch onder druk staat. Alles wordt duurder.’’