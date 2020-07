Goes peilt mening van inwoners over toerisme in Wolphaartsdijk

WOLPHAARTSDIJK - Mag er nieuwe bebouwing komen in de recreatiezone bij Wolphaartsdijk? En hoe hoog mogen die gebouwen dan worden? Het zijn zomaar een paar vragen uit een enquête die de gemeente Goes heeft uitgezet over de recreatiezone.

Die zone - zeg maar het gebied met de campings en de jachthavens nabij het dorp - gaat de komende jaren wellicht flink op de schop. Er liggen plannen voor onder meer het verbeteren van de Veerweg (de toegangsweg tot het gebied) en ook zijn er twee ondernemers die graag iets willen ontwikkelen. Landbouwer Bas van 't Westeinde wil in de Zuidvlietpolder buitendijks gelegen ecolodges (groene vakantiehuisjes) bouwen, terwijl de eigenaren van watersportwinkel De Zuidschor inzetten op de komst van recreatie-appartementen.

Voor- en tegenstanders

Hoewel een aantal inwoners zich ruim een jaar geleden kritisch toonde over deze plannen is nooit duidelijk geworden hoe de verhoudingen in Wolphaartsdijk echt liggen. Duidelijk is dat er ook veel voorstanders zijn. De enquête zal daar geen duidelijkheid over scheppen. Om te beginnen kan iedereen hem invullen, dus ook mensen die niet in Wolphaartsdijk wonen. Bovendien wordt niet specifiek naar een mening over deze plannen gevraagd.

Heibel

De vragen zijn wat algemener van aard, hoewel soms best concreet. Zo wordt bijvoorbeeld gevraagd of nieuwe bebouwing wenselijk is, of er meer toeristen naar het dorp mogen komen en of er voorzieningen worden gemist. De enquête kan worden ingevuld via de website van de gemeente. De uitkomsten worden volgens de gemeente gebruikt bij het opstellen van een brede visie over het Veerse Meer, waaraan de provincie en de gemeenten rondom het meer nu werken. Daarover is recent wat heibel ontstaan.

In de ijskast

Goes zette in afwachting van die visie de twee genoemde plannen in de ijskast, terwijl grote plannen aan het Veerse Meer in de gemeente Middelburg gewoon doorgaan. Dat liet de Goese gemeenteraad niet over z'n kant gaan.