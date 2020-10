Goes pakt wateroverlast aan: 34.000 liter water stroomt vlot richting de vijver

videoGOES - Vanuit een tankwagen werd woensdagochtend 34.000 liter water de straat op gestort in de Goese Polder. In een mum van tijd was het in de even verderop gelegen vijver gelopen.

De gemeente had de goed gevulde tankwagen niet voor de lol naar de hoek van de Van Hallstraat en de Koos Vorrinkstraat laten komen. Het is één van de plekken waar in het verleden regelmatig veel wateroverlast was bij hevige regenval. Zo liepen kelders nogal eens onder. ,,Op ongeveer dertig plekken in de wijk proberen we die overlast nu aan te pakken, veelal met relatief simpele aanpassingen’’, legde wethouder Cees Pille uit.

Volledig scherm Wethouder Cees Pille legde een blauwe tegel op de plek waar even later 34.000 liter water de vijver in zou lopen. © Cynthia Cats Op de genoemde plek is de bestrating aangepast. Het wegdek loopt nu schuin af richting de vijver. Als het goed is, gaat het regenwater straks die kant op in plaats van naar de woningen. ,,We laten als het ware de zwaartekracht z'n werk doen’’, aldus Pille. De 34 kuub water die in korte tijd vanuit de tankauto op het aangepaste wegdek werd gestort - om een forse regenbui na te bootsen - liep woensdag vlot richting de vijver. Test geslaagd. Een medewerker van de gemeente legde uit dat van een situatie die onvoldoende was nu een 7 is gemaakt. ,,Als we in de toekomst de riolering gaan aanpakken, kunnen we er wellicht een 10 van maken.’’

Blauwe tegel

De wethouder plaatste woensdag een speciale blauwe stoeptegel in het trottoir bij de vijver. Die geeft aan dat er op de bewuste plek een maatregel is genomen om de wateroverlast te beperken. Het is volgens hem een stuk erkenning van het feit dat de gemeente iets doet om de problemen aan te pakken. ,,Maar de tegel ligt er ook als een herkenningspunt. Anders zouden mensen wel eens kunnen denken: ‘hé, hier ziet het er niet netjes uit’. Bijvoorbeeld omdat er een stuk stoep weg is of, net als hier, het wegdek schuin afloopt. Het is trouwens ook handig voor mensen binnen de gemeente. Als wij hier een wijkschouw houden, moeten we natuurlijk niet op het idee komen om het wegdek weer recht te laten leggen.’’

De Goese Polder is de wijk in Goes die veruit het meeste overlast heeft bij hevige regenval. De maatregelen die nu worden genomen vloeien voort uit een paar avonden voor bewoners die eerder zijn gehouden. Een buurtbewoonster die woensdagochtend stond te kijken, zei blij te zijn dat er iets gebeurt. ,,Al heb ik ook al wel wat mensen horen klagen’', zegt ze. ,,Dat het nu zo schuin afloopt richting het trottoir bij de vijver, is voor mensen met een rollator misschien wat minder handig.’’

Andere plekken

Elders in de gemeente zijn op pakweg tien plekken ook maatregelen genomen. Het gaat om onder meer de Pyntorenstraat in de binnenstad, de Evertsenstraat in Goes-West en de Spoorstraat in 's-Heer Arendskerke. De gemeente hoopt de wateroverlast met de uitgevoerde aanpassingen te kunnen beperken, maar benadrukt dat het nooit helemaal kan worden voorkomen.