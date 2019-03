Goes op de kaart dankzij vloggers en bloggers

In maart vorig jaar werd voor het eerst een beroep gedaan op zogeheten influencers. Het idee om de dames - heren zijn er ook deze tweede keer niet bij - uit te nodigen, komt van de Stichting Goes Marketing. De achterliggende gedachte is dat deze vloggers en bloggers reclame voor Goes gaan maken. ,,Het is altijd beter dat mensen van buitenaf zeggen dat Goes zo leuk is, dan dat we dat zelf doen”, zei wethouder Loes Meeuwisse vorig jaar.