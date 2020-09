Goes-Oost en Wolphaartsdijk gebruiken wijkbudget voor speeltuin en beweegtuin

VIDEO Minister Schouten maakt afgebroken werkbezoek Zeeland af

7 september WISSENKERKE - In juli brak minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit haar werkbezoek aan Zeeland noodgedwongen af. Tientallen boeren hielden toen een protestactie in Kamperland. De Veiligheidsregio vond het niet veilig, waarop Schouten vertrok. Maandag was ze terug in Kamperland om het bezoek af te maken.