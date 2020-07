Goes neemt stevige maatregelen tegen corona in centrum: parkeerterrein dicht, uitstallingen weg

GOES - De auto parkeren op het Damplein in Goes is er vanaf maandag niet meer bij voor wie gaat winkelen in de Goese binnenstad. Het parkeerterrein wordt afgesloten vanwege corona. De Grote Markt wordt het grootste deel van de dag autovrij.