Goes mag Roze Zaterdag organiseren, Breda en Enschede vissen achter het net

GOES - De Roze Zaterdag van 2023 vindt plaats in Goes. Dat heeft de landelijke organisatie zaterdag bekendgemaakt. Daarmee zijn Breda en Enschede, de twee andere steden die het evenement wilden organiseren, verslagen. ,,We zijn heel blij’’, zegt Tom de Koning van Goes Marketing.

De Roze Zaterdag bestaat al sinds 1977. Dat het jaarlijkse evenement nog nooit in Zeeland is gehouden, heeft volgens De Koning zeker meegespeeld in het besluit van de landelijke stichting. ,,Maar ook het feit dat we de financiering al voor een deel rond hebben en er met Goes Marketing een professionele organisatie achter zit, heeft een rol gespeeld. Wij hebben ervaring met grote evenementen. Verder vonden ze ons bidbook erg goed.’’

Er zijn al veel plannen voor de dag in juni 2023. Die begint traditioneel met een oecumenische kerkdienst, waarna een parade wordt gehouden vanaf de haven. ,,Die is niet te vergelijken met de Canal Parade in Amsterdam, hoor. Het is minder uitbundig’’, benadrukt De Koning. De parade trekt langs de diverse themapleinen in de binnenstad. Op de Grote Markt komt het hoofdpodium. Daar treden artiesten en dj's op. Maar ook op andere plekken in de stad wordt het gezellig. Festival De Veste wordt op dezelfde dag gehouden en krijgt speciaal voor de gelegenheid een roze tintje.

Feest in Grote Kerk

Op het Bleekveld komt een info- en gezondheidsmarkt, waaraan de GGD, de bibliotheek en Katoen hun medewerking verlenen. Ook de mannen van Lima Beach en Thank Goes It's Friday hebben al toegezegd iets leuks te gaan doen. Gedacht wordt aan een Thank Gay It’s Saturday party in de Grote Kerk. In 't Beest worden roze films gedraaid. ,,Zo hebben we dus al heel veel partijen aan ons weten te binden’’, zegt De Koning.

De Roze Zaterdag wordt in principe gehouden op 24 juni. Mocht Concert at Sea dan toevallig ook worden gehouden, dan wordt het evenement een week naar voren of achteren verplaatst vanwege de beschikbaarheid van de politie. Op de dag zelf staat Goes centraal, maar het is de bedoeling dat in de periode eromheen ook elders in Zeeland activiteiten plaatsvinden. Gedacht wordt aan onder meer het vertonen van roze films in de bioscoop in Vlissingen en een kunstexpositie in Middelburg.

Vijftienduizend bezoekers

Het initiatief om Roze Zaterdag voor het eerst naar Zeeland te halen, werd genomen door het LHBT-netwerk Zeeland en het COC. Ze zagen in Goes de meest geschikte gaststad. Op verzoek van de gemeenteraad heeft Goes Markering zich bij de initiatiefnemers aangesloten. Deze organisatie trekt nu de kar en steekt nu 50.000 euro in het evenement. De Roze Zaterdag trekt doorgaans tien- tot vijftienduizend bezoekers. Goes Marketing denkt dat het de gemeente en Zeeland veel landelijk aandacht zal geven.

Behalve het bieden van vertier is het evenement ook gericht op het vergroten van de emancipatie van onder meer homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transseksuelen en intersekse personen. De dag is ook nadrukkelijk bedoeld voor mensen die zelf niet tot deze groepen behoren. Dit jaar vindt de Roze Zaterdag plaats in Leeuwarden. In 2022 is het de beurt aan Rotterdam.