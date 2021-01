Goes maant Middelburg: ‘Waterpark mag niet leiden tot verkeersoverlast in dorpen’

Ruim een half jaar geleden bleek in de Goese gemeenteraad aardig wat wrevel te bestaan over de plannen voor het Waterpark, een groot vakantiepark aan het Veerse Meer. Dat had onder meer te maken met het feit dat de gemeente Middelburg de plannen voor het vakantiepark in volle vaart doorzet, terwijl Goes twee recreatieve plannen van ondernemers in Wolphaartsdijk juist in de wachtkamer heeft gezet in afwachting van een brede visie over het Veerse Meer.