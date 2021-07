Goes krijgt weer een kermis op het parkeerterrein van de Zeelandhallen

video Dieren­asiel de Bevelanden zit tjokvol katten: ‘Mensen kunnen weer op vakantie en sommigen doen dan hun huisdier weg’

20 juli GOES - Hokken vol katten en kittens. Dierenasiel de Bevelanden in Goes puilt ervan uit. Nu gebeurt dat elke zomer wel, maar beheerder Wilma van de Schraaf signaleert ook dat mensen in aanloop naar hun vakantie hun tijdens de lockdowns gekochte huisdier wegdoen. ,,We hebben veel één jaar oude poezen die, al dan niet zwanger, van de straat zijn gehaald.”