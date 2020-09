Goes krijgt maandelijkse avond voor LHBTI’ers: ‘Ook hetero’s zijn van harte welkom’

Poll Kerncentra­le langer open? Minister Wiebes gaat er met Zeeland over praten

15 september MIDDELBURG - Kan de kerncentrale in Borssele na 2033 tien of twintig jaar langer door draaien en is daarvoor brede steun in Zeeland? Minister Eric Wiebes van Economische Zaken gaat er met Zeeuwse bestuurders over praten, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.