Goes krijgt ‘gewone’ AH en geen XL

Ouderenbon­den: terugkeer van senioren­raad in Goes is noodzake­lijk

19:17 GOES – Goes moet weer een seniorenraad krijgen. Het was in november vorig jaar dat de gezamenlijke ouderenbonden en het dorpenplatform hiervoor pleitten in een brief aan de burgemeester en wethouders van Goes. Bijna een jaar later zijn de organisaties opnieuw in de pen geklommen met het verzoek aan het college om nu echt actie te ondernemen.