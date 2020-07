Goes krijgt eindelijk een bibliotheek om trots op te zijn

Ruilwinkel Goes weer open, maar deze week al volgeboekt

10:22 GOES -,,Hier, voor alle vrijwilligers”, zegt mevrouw Soet als zij een paar chocoladerepen en een zakje minimarsen geeft aan Ghislaine van der Linde. De coördinator van de zojuist heropende ruilwinkel in Goes neemt de lekkernijen dankbaar in ontvangst. ,,Ze zijn allemaal zo blij dat de winkel weer open is. Zowel de klanten als de medewerkers.”