Goes krijgt een weekendschool: les van een politieagent of dokter

GOES - Les krijgen van een politieagent, advocaat, technicus of dokter en ook nog de werkplek van deze mensen mogen bezoeken. Voor achttien kinderen uit Goes wordt dat binnenkort werkelijkheid. De Stichting Petje Af begint in januari met een Goese weekendschool.

Petje Af is een landelijke stichting met lokale afdelingen, die is opgericht voor kinderen die door een sociale achterstandssituatie - bijvoorbeeld armoede of sociaal-emotionele problemen - niet alle kansen krijgen om zich optimaal te ontplooien. In Goes ontstond het idee om mee te doen op basisschool De Tweemaster. ,,Vijf dagen per week les krijgen van half 9 tot 2 uur is natuurlijk leuk, maar wij stelden vast dat sommige kinderen meer nodig hebben’’, zegt directeur Hennie Sheilds.

Eerste groep

Ze raakte daarover in gesprek met bestuurslid Pim van Kampen van de overkoepelende scholengroep Albero. Die had wel een ideetje. Met de komst van Petje Af naar Goes is dat idee werkelijkheid geworden. In januari begint een eerste groep van achttien kinderen aan een traject van dertig zondagen (het kunnen ook nog zaterdagen worden) waarop ze van mensen uit de praktijk les krijgen over allerlei beroepen.

Dat gebeurt steeds in blokken van vier weekenden waarin één beroep centraal staat. Op de eerste dag komt de gastdocent langs, de tweede keer wordt een bezoek afgelegd aan diens werkplek en tijdens de derde les blikken de kinderen terug en geven ze een presentatie voor de ouders. De vierde zaterdag of zondag wordt een uitstapje gemaakt, op het gebied van bijvoorbeeld cultuur. ,,Dat doen we het liefst met het openbaar vervoer, want dat is ook weer leerzaam’’, zegt Petje Af-directeur Brecht van Schendel. ,,Al met al ontwikkelen kinderen zich in zo'n blok van vier weken op allerlei gebieden.’’

Vrijwilligers

De lessen vinden plaats in basisschool De Tweemaster, maar zijn bedoeld voor kinderen van alle basisscholen in de gemeente Goes. In eerste instantie zullen de scholen zelf een selectie maken van kinderen die in aanmerking komen. Petje Af is bedoeld voor jongens en meisjes van 10 tot en met 14 jaar. Ze kunnen gratis meedoen. Mensen met interessante beroepen die het leuk vinden daarover te vertellen, zijn welkom. Petje Af Goes is ook nog op zoek naar een zogeheten locatiemanager, die als het ware de spin in het web wordt. Het is een functie van 16 uur en de enige die wordt betaald. Het lokale bestuur in Goes bestaat verder uit vrijwilligers. De gemeente Goes verstrekt een financiële bijdrage.

Meer informatie is te vinden op de website www.petjeaf.nl/goes.

Volledig scherm Directeur Hennie Sheilds van De Tweemaster snijdt taart tijdens de aftrap van Petje Af in Goes. © Johan Van Der Heijden