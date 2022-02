Goes krijgt een Herenboerderij: ‘Meehelpen mag, maar het hoeft niet’

Om meteen maar met de deur in huis te vallen: het kost tweeduizend euro om als gezin in te stappen (duizend euro voor een alleenstaand persoon). Dat geld is bedoeld voor het opzetten van de boerderij. Daarna kost het per persoon pakweg 8 tot 12 euro per week aan contributie. Voor dat bedrag krijg je als mede-eigenaar een pakket met groente, fruit en indien gewenst ook eieren en vlees.

Meehelpen op de boerderij

Een Herenboerderij is een coöperatie van ongeveer 200 leden. Ze zijn gezamenlijk eigenaar van de boerderij en stippelen samen met de boer de koers uit. Die boer is in dienst is bij Herenboeren Nederland, waar de lokale Herenboerderijen allemaal onder vallen. Op pakweg 20 hectare worden op een duurzame manier groenten, fruit, eieren en (voor wie het wil) vlees geproduceerd. ,,De betrokkenheid onder de leden is vaak erg groot”, weet Huub Beelen, één van de initiatiefnemers van het opzetten van een Herenboerderij in of nabij Goes. ,,Hoewel het zeker niet verplicht is, zie je dat veel mensen regelmatig meehelpen op de boerderij. Zeker voor kinderen kan dat erg leuk en leerzaam zijn. Het is bij andere Herenboerderijen wel eens voorgekomen dat het enthousiasme zo groot was, dat een boer op een gegeven moment zei: ik heb nu echt even niets meer te doen voor jullie.’’