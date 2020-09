Goes krijgt dit jaar toch een kermis; terrein Zeelandhallen goedgekeurd door Veiligheidsregio

Eerder ging de jaarlijkse kermis in augustus niet door. Voor het evenement in de Goese binnenstad werd toen geen vergunning gegeven. De reden daarvoor was volgens de gemeente dat er op dat moment een flinke opleving van coronabesmettingen was in Goes, waardoor verpleeg- en verzorgingstehuizen beperkende bezoekersmaatregelen namen. De opleving in besmettingen was vooral onder jongeren en laat dat nou net dé belangrijkste doelgroep van de kermis zijn.