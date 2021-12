Goes kiest voor grotere centrale speelplekken in plaats van heel veel kleine speeltuintjes

GOES - Kleine speeltuintjes met slechts een paar toestellen zijn er in de toekomst misschien niet veel meer in Goes. Elke wijk of elk dorp moet een centrale speelvoorziening krijgen.

Iedereen kent er wel één, zo'n speeltuintje met niet meer dan een wipkip, een tuimelrek en een schommel. Kinderen zijn er vaak snel op uitgekeken. Door wat minder voor heel kleine speeltuintjes te gaan en in plaats daarvan leukere en grotere centrale speelplekken aan te leggen, moet dat veranderen. Het uitgangspunt is straks dat speeltuintjes met vier of minder toestellen wellicht verdwijnen op het moment dat de toestellen aan vervanging toe zijn. Burgemeester en wethouders zeggen dat het plan niet is bedoeld als bezuiniging.

Niet heel ver lopen

Hoewel het formele besluit pas over enkele weken valt, liet de gemeenteraad tijdens de vergadering van donderdagavond al blijken dit nieuwe uitgangspunt te ondersteunen. ,,Ik denk dat een grotere speelplek veel uitdagender zal zijn voor kinderen dan een speeltuintje met 1 of 2 toestellen’', zei Frans van der Knaap (CDA). Hij vindt wel dat het totale aanbod niet mag verschralen. Verder nam Wethouder Joost de Goffau de angst weg dat kinderen straks heel ver moeten lopen voor een speeltuin. Elke wijk of elk dorp houdt volgens hem sowieso een mooie speelvoorziening.

Quote Laat bewoners meedenken over wat er met de vrijkomen­de stukjes grond kan gebeuren. Marco Eestermans, Raadslid PvdA

Marco Eestermans (PvdA) vroeg zich wel af wat er straks gaat gebeuren met de lapjes grond die vrijkomen als kleine speeltuintjes verdwijnen. Hij opperde het idee om die grond als het ware aan de wijk te geven door bewoners een stem te geven in wat ermee gaat gebeuren. ,,Misschien willen bewoners er wel een picknickplek of een ontmoetingsplaats voor ouderen.’’ Dat vonden veel andere partijen een sympathiek idee. Ook de wethouder zei er positief tegenover te staan. ,,Zolang we maar niet bij voorbaat bestemmingen uitsluiten’', benadrukte hij. ,,Als bewoners van een straat graag een paar extra parkeerplekken willen op zo'n locatie, moet dat ook kunnen.’’

Rookvrij

Het is de bedoeling dat wijk- of dorpsbewoners straks mee gaan praten als bij hen in de buurt een nieuwe speelvoorziening wordt gerealiseerd. In een plan voor het toekomstige speelbeleid in Goes staat verder dat alle speelterreinen rookvrij moeten zijn. Er worden bordjes geplaatst die dat duidelijk maken. Ook moet er veel aandacht komen voor de toegankelijkheid van speeltuinen voor minder valide kinderen. De focus ligt in de toekomst niet meer enkel op de traditionele speeltoestellen. Er moeten ook meer plekken komen waar kinderen lekker in het groen kunnen spelen, bijvoorbeeld speelbosjes.