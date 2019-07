Goes kan chillen op eigen strandje: ‘Hopelijk voor meer dan één zomer’

,,We hebben het idee opgedaan op andere plekken waar we zijn geweest”, vertelt Robert Waverijn. ,,In steden als Amsterdam en Antwerpen zijn dit soort pop-up-beachbars ontzettend populair. Wij dachten: waarom heeft Zeeland nog niet zoiets?” Dat hun eerste beachbar in Goes moest komen, was meteen duidelijk. ,,We mogen dan in heel Zeeland actief zijn”, zegt Sofyan Azzagari. ,,Goes is en blijft onze stad. We willen Goes nóg beter op de kaart zetten.” Maar wie weet waar het eindigt. ,,Als dit een succes wordt, waarom zouden we dan ook geen beachbar beginnen in andere Zeeuwse steden?”, vraagt Waverijn zich hardop af.