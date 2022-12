Goes is terug in de top 10 van economische toplocaties in Nederland

De economische prestaties van gemeenten worden in opdracht van weekblad Elsevier elk jaar op een rijtje gezet door Bureau Louter. Goes is al jaren de hoogst genoteerde gemeente uit Zeeland, maar twee jaar geleden viel ze wel uit de top 10. Na de plekken 12 en 2020 en 11 in 2021 is Goes nu terug op nummer 10, de plek die ook in 2018 en 2019 werd bezet.

Wethouder Stan Meulblok zegt het leuk te vinden dat Goes weer in de top 10 staat, maar is met name blij dat de gemeente heel stabiel presteert in het Elsevier-onderzoek. ,,Dit is geen eenmalige uitschieter, maar bewijst dat we in Goes een stabiel ondernemersklimaat hebben.’’ Meulblok hoopt dat het goede resultaat van Goes een stimulans zal zijn voor de verkoop van kavels op het nieuw te ontwikkelen Bedrijvenpark Deltaweg.