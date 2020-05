Goes is stijgende welzijnskosten beu, maar gooit kont nog niet tegen de krib: ‘We geven ze een laatste kans’

Op pinkster­maan­dag uit eten aan de Zeeuwse kust? Dan moet je snel zijn: ‘Elke 5 minuten gaat de telefoon’

15:01 VLISSINGEN - Aardig wat Zeeuwse restaurants zitten op pinkstermaandag vol. Vooral aan de kust zien horecaondernemers het aantal reserveringen in rap tempo oplopen. Terwijl in steden als Middelburg en Goes in veel gevallen nog volop plek is. De horeca wacht vol spanning op de mogelijke drukte die wordt verwacht.