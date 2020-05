Goes is blij met eeuwenoud aquarel: ‘Maar bij Kunst & Kitsch zou je de deskundige er niet mee halen’

GOES - Zoek op ‘Floris Scheurleer’ in Google en je zult niet veel vinden. ,,Nee, een bekende schilder was hij niet’’, zegt Frank de Klerk van het gemeentearchief in Goes.

Toch is hij blij dat het archief sinds kort de eigenaar is van een aquarel dat Scheurleer omstreeks 1790 maakte bij de Goese kaden. Het is geschonken door een nazaat van de in 1804 overleden schilder. ,,Het geeft een mooi beeld van hoe de kaden er destijds uitzagen’’, zei De Klerk woensdag toen hij het kunstwerk samen met wethouder André van der Reest presenteerde op de Bierkade, de plek waar de schilder ruim tweehonderd jaar geleden moet hebben gezeten.

Wie het aquarel bekijkt, ziet dat er aardig wat is veranderd sinds Scheurleer zijn werkje maakte aan het eind van de achttiende eeuw. De Klerk: ,,Op het aquarel tel in op de Grote en Kleine Kade wel vijf trapgevels, maar daarvan zie ik er hier niet één meer. Er zijn later allemaal lijstgevels van gemaakt, omdat die een huis groter en deftiger laten lijken.’’

Geen speciale band met Goes

Wat weten we wel van de schilder? ,,Hij was ambtenaar bij het gewest Holland’’, zegt de Goese archivaris. ,,En in z'n vrije tijd schilderde hij.’’ De Klerk zegt niets te hebben gevonden dat erop wijst dat Scheurleer - die slechts 34 jaar oud werd - een speciale band met Goes had. ,,Misschien is hij per schip naar Goes gekomen, omdat hij een bezorgopdracht van zijn werk had. Maar het kan ook dat iemand tegen hem heeft gezegd: ‘Je moet eens naar Goes gaan met je schildersspullen, want het ziet er daar best aardig uit.’ We weten het niet.’’

Het aquarel verdwijnt nu in het archief. De Klerk en Van der Reest twijfelen er niet aan dat het ooit wel een keer zal worden geëxposeerd. ,,Bijvoorbeeld op een thematentoonstelling of tijdens een open dag van het archief’’, zegt de wethouder. De Klerk vult aan: ,,Eigenlijk zijn we er niet zo happig op, hoor. Want het zijn heel kwetsbare dingen.’’

Volgens De Klerk is het aquarel voor het Goes archief een waardevol bezit. In bredere zin vertegenwoordigt het niet veel waarde. ,,Bij Tussen Kunst & Kitsch zou je er de desk van de deskundige niet mee halen.’’