Goes’ hulphuis voor jongeren zag aanwas dalen tijdens corona: ‘Maar nu gaat de deur weer open’

Andere invulling moet Zeelandhal­len winstge­vend maken: ‘Grote evenemen­ten niet in gevaar’

28 mei GOES - De Zeelandhallen in Goes krijgen waarschijnlijk deels een andere invulling. Volgens Jeroen Dona van eigenaar Libéma is het complex in z'n huidige vorm niet winstgevend. Grote evenementen als de horecabeurs en de modelbouwshow komen volgens hem niet in gevaar.