Goes helpt slachtoffers toeslagenaffaire met voorrang: ‘Ze mogen niet verder in de problemen komen’

Eerste schooldag na de lockdown; van veel plezier samen, tot noodgedwon­gen toch maar dicht

9 februari GOES/ANNA JACOBAPOLDER - De eerste schooldag na de tweede lockdown zit er weer op. In (bijna) heel Zeeland gingen de basisschoolkinderen weer naar school. Directeur Paul Constandse van de Bisschop Ernstschool in Goes is er zelf als een kind zo blij mee: ,,Het is prima gegaan. Ik heb alleen maar vrolijke gezichten gezien.”