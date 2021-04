Goes heeft misschien een streepje voor op twee concurrenten voor Roze Zaterdag

Twee andere steden hebben ook de ambitie om de Roze Zaterdag van 2023 te organiseren: Breda en Enschede. Zij waren al respectievelijk één en twee keer gaststad van het evenement dat behalve op vertier ook is gericht op het vergroten van de emancipatie van homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transseksuelen en intersekse personen. Of Goes om deze reden in het voordeel is, kan voorzitter Simon Timmerman van de Stichting Roze Zaterdagen Nederland nog niet zeggen. ,,We kijken naar heel veel factoren”, legt hij uit. ,,Maar dat het evenement nog nooit in Zeeland is gehouden, is zeker een interessant gegeven.” De stichting wijst de editie van 2023 in juni toe.