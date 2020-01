Goes heeft een nieuwe ambtsketen: ‘Dit was een heel mooie opdracht’

De nieuwe Goese ambtsketen is gemaakt door juwelier Richard Fabery de Jonge uit Goes. Hij maakte eerder ook al de ketens van de gemeenten Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland, Drimmelen en Reimerswaal. ,,Maar ik ben een echte Goesenaar, dus dit was een wel heel mooie opdracht.’’



Fabery de Jonge ontwierp voor Goes een keten waarin zes schakels zitten waarop de wapens van de Goese dorpen zijn gegraveerd. De voor Goes zo kenmerkende gans zit er ook in, net als de Goese stadscontouren zoals die eruit zagen in 1744. ,,Ik heb hem zo neutraal mogelijk gemaakt, zodat hij vele generaties mee kan.’’