Goes grijpt naast prijs Meest Toegankelijke Gemeente

Café Mid City wordt eetcafé en samengevoegd met De Post

3 maart GOES - Café Mid City aan de Grote Markt in Goes stopt als zelfstandig café. Vanavond is de kroeg nog open, vanaf maandag begint de verbouwing om het pand samen te voegen met het naastgelegen De Post. Het pand van Mid City wordt dan een eetcafé.