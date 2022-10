Goes geniet staand en liggend van spannend danstheater op frontgevel Grote Kerk

Voorbijgangers die zaterdagavond niet weten dat er spectaculair danstheater op het programma staat in de binnenstad van Goes, staan letterlijk even gek te kijken. Het is even voor de klok van acht en een deel van de voorste rij van het publiek voor de roodverlichte frontgevel van de Grote of Maria Magdalenakerk in de Goese Singelstraat ligt op de grond. Wanneer de kerkklokken acht uur slaan, komen danseressen Natasja Bode en Suzanne de Bekker van grote hoogte, de kerkgevel als danspodium gebruikend, naar beneden. Aangelijnd, dat wel gelukkig. Dit is al spannend genoeg.