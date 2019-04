Goes geeft groen licht voor landgoed Kattendijke; tegenstanders geven niet op

Kortgeense wijk Stadspol­der zit in de lift

17:42 KORTGENE - In de Kortgeense nieuwbouwwijk Stadspolder is een hoop bedrijvigheid op komst. Aannemingsbedrijf Fraanje uit Lewedorp gaat in de wijk 55 woningen en appartementen bouwen. De eerste 25 moeten over een jaar klaar zijn.